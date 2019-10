Was passiert hinter den Bundeswehr-Mauern?

Kronshagen

Offiziell wird eine der vier in Kronshagen beheimateten Dienststellen unter dem Namen Überwachungsstelle für öffentlich-rechtliche Aufgaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Nord geführt. Sie ist das militärische Pendant zum zivilen Gesundheits- und Veterinäramt. „Daher haben wir auch viele Schnittmengen mit dem zivilen Bereich. Mit den Gesundheitsämtern in Kiel und Flensburg sind wir in einem engen Austausch“, erklärt Michael Spiesberger, Oberstarzt und Leiter der Überwachungsstelle.

Bundeswehr-Dienststelle in Kronshagen ist zuständig für Einrichtungen in nördlichen Bundesländern

35 Mitarbeiter hat Spiesberger unter seiner Obhut. Diese sind für einen großen Bereich verantwortlich. Denn der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über alle militärischen Liegenschaften und Einrichtungen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen.

Unterteilt ist die Dienststelle in vier Abteilungen: Hygiene und Präventivmedizin, Arbeitsmedizin, Veterinärwesen sowie Pharmazie und Lebensmittelchemie. Der Schwerpunkt liegt auf der Hygiene und Präventivmedizin. In diesem Bereich werden auch die Auslandseinsätze und alle Auslandsdienststellen der Bundeswehr betreut.

Eine Ausnahme stellt die Marine dar. Bei dieser ist man in Kronshagen abteilungsübergreifend für alle Boote und Schiffe der Deutschen Marine zuständig. „Das ist sozusagen ein Service aus einer Hand. Das macht Sinn, weil die Marine ihre eigenen Gegebenheiten hat“, sagt Spiesberger. An Bord zum Beispiel für die Arbeitssicherheit zu sorgen, kann eine Herausforderung sein, die Bedingungen sind andere als an Land. Räumliche Enge, Arbeit in geschlossenen Räumen oder ständiger Seegang gehören zum Alltag.

Gesundheitsschutz im Auslandseinsatz ist eine Herausforderung

Und auch den vorbeugenden Gesundheitsschutz nach deutschen Standards bei Auslandseinsätzen zu gewährleisten, ist in Ländern wie Afghanistan oder Mali nicht immer einfach. „Wir wollen keinen Ausfall durch eine Infektion haben. Der Soldat muss gesund zurückkommen“, beschreibt Spiesberger das Ziel der Arbeit, die durch die unterschiedlichen Zustände vor Ort immer auch ein Talent zur Improvisation erfordern. „Wir brauchen Laptops, Gesetzeskunde und unseren gesunden Menschenverstand“, sagt Spiesberger. Für Einsätze gebe es keine Ausbildung. „Das können sie nicht lernen, sondern nur erfahren.“

Schwierige Situation bei der Rettung Schiffbrüchiger auf dem Mittelmeer

Zu den speziellen Erfahrungen gehörten die Einsätze im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Nicht nur diese mussten ärztlich versorgt und mit Essen und Trinken sowie sanitären Anlagen hygienisch sicher versorgt werden. Auch die Besatzungen der Marine mussten vor Krankheitsübertragungen geschützt werden.

Doch auch alle Vorkehrungen in Bezug auf die hygienischen Standards können die Gesundheit nicht immer gewährleisten. Spiesberger erzählt eine Anekdote von einem Einsatz im Kosovo. Eine Wassermelone, die Soldaten auf dem lokalen Markt gekauft hatten, streckte eine ganze Kompanie mit einem Magen-Darm-Infekt nieder. Was war passiert? Der Preis der Wassermelone richtete sich nach dem Gewicht – je schwerer, desto teurer. Also hatte der Händler die Wassermelone mit Brunnenwasser aufgespritzt. Für den deutschen Soldatenmagen nicht wirklich bekömmlich.

Welche Rolle spielt das "Abenteuer" bei Auslandseinsätzen ?

Abgesehen von solchen Erfahrungen sieht Spiesberger in dem „Abenteuer“-Anteil bei Auslandseinsätzen eine Abgrenzung zur Arbeit im zivilen Bereich. Das sei für den einen oder anderen reizvoll. Zudem sei die Dienststelle für alle vier Abteilungen eine „anerkannte Ausbildungsstelle“. „Und darüber hinaus haben wir hier auch einen sehr familiären Umgang miteinander“, sagt der Dienststellenleiter zum Abschluss.

Vier Überwachungsstellen in Deutschland Neben der Überwachungsstelle Nord in Kronshagen, die in den Abteilungen Hygiene und Präventivmedizin, Arbeitsmedizin, Veterinärwesen und Lebensmittelchemie/Pharmazie für die Einrichtungen der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen verantwortlich ist, gibt es deutschlandweit noch drei weitere Überwachungsstellen mit regionalem Zuständigkeitsbereich. Sie liegen in Potsdam, Koblenz und München. Der Schwerpunkt in Koblenz liegt auf der Arbeits- und Umweltmedizin. Die Überwachungsstelle Ost in Potsdam ist hauptverantwortlich für das Veterinärwesen. In München ist man auf Pharmazie und Lebensmittelchemie spezialisiert.

