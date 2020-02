Der Kostenanstieg für den Amtsneubau in Felde bewegt die politischen Gemüter in Achterwehr. Die CDU-Fraktion spricht sich für die Weiternutzung des Gebäudes in Achterwehr aus. Jochen Simon (LG), stellvertretender Bürgermeister, fordert, die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus vor Ort zu überprüfen.