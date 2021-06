Bordesholm

Seit Jahrzehnten "blüht" der Bordesholmer See, vor allem die Sommer 2019 und 2020 waren schlimm. "Jauchepest" machte öffentlich die Runde. Auslöser auch für die gesundheitsschädlichen Blaualgen ist der hohe Nährstoffgehalt im See, vor allem Phosphat, das über den Zufluss Kalbach hinein fließt. Im Jahr 2020 intensivierte die Gemeinde die Bemühungen für ein Sanierungskonzept, nicht zuletzt auch wegen des großen Drucks aus der Öffentlichkeit.

Derzeit blüht der See noch nicht

Auf Einladung der SPD-Landtagsabgeordneten Sandra Redmann und des in Bordesholm lebenden Ralf Stegner kam Umweltminister Jan Philipp Albrecht nach Bordesholm - es ist sein erster Besuch am See gewesen. Eingeladen hatte man ihn vor einem Jahr zum Startschuss der Sanierungsdebatte. Die lange Wartezeit und der strömende Regen am Montag vermiesten aber keineswegs die Stimmung. Momentan blüht der See nicht. Das stellte Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) klar und reagierte auf die allgemeinen Warnung auf der Landesseite Badewasserqualität und auf Statements in den sozialen Netzwerken.

Zwei Maßnahmen vorgestellt

Der Gemeindechef sowie die Umweltausschusschefin Carola Ketelhodt (Grüne) stellte das Rettungspakt vor, das am Dienstag in der Gemeindevertretung (ab 18.30 Uhr, Rathaus) beschlossen werden und im ersten Quartal 2022 starten soll. Dabei geht es zunächst um das Herausfiltern der Nährstoffe am Kalbach. Auf dem Areal der Klosterkirche in der Wildhofstraße soll eine Phosphatfällung entstehen. Im Anschluss sei die Fällung direkt im See geplant.

"Wir freuen uns nicht über die Fällung, aber es ist der Schritt, den wir machen müssen. Ob auch die Tiefenwasserbelüftung in zwei oder drei Jahren kommt, müssen wir schauen", sagte Büssow.

Chance zur Selbstregulation

Über die Fällung mit Aluminiumchlorid sei sie "wirklich nicht glücklich", so Carola Ketelhodt. "Wir haben aber die Chance, dem mit Nährstoffen überfrachteten See die Chance zur Selbstregulation zu geben. Alleine schafft er das nicht. Wir sehen das als Möglichkeit, sonst würden wir als Grüne den Schritt nicht gehen." Durch Maßnahmen in den Klärwerken Sören und Blumenthal sowie die Beratung der Landwirte sei der Nährstoffeintrag in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Der Phosphateintrag liegt momentan bei 0,15 Milligramm je Liter. Vor 2020 hätten die Werte noch bei 0,3 bis 0,6 Milligramm gelegen, berichtete Lia Brunke, Umwelttechnikerin des Amtes Bordesholm.

Messdaten sprechen für Rettungspaket

Umweltminister Albrecht betonte, dass eine Verbesserung der Wasserqualität auch im Interesse des Landes sei. Er hält es für absolut richtig, angesichts der Messdaten diese Maßnahme zu machen. "Damit ist die Ausgangssituation viel besser als früher. Die Beratung zeigt Erfolge und eine Nachhaltigkeit ist möglich." Und natürlich werde das Ministerium das Ganze finanziell unterstützen. Das stellte er auch für die direkte Fällung im See in Aussicht. "Eine Phosphatfällung ist nichts Ungewöhnliches und an vielen Stellen im Land schon praktiziert worden."

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF), Eigentümer des Sees, wollen den Weg mitgehen. Abteilungsleiter Sebastian Lange-Haffmans betonte: "Wenn die Fachbehörden die Maßnahme befürworten und begleiten, werden wir uns nicht sperren."

Kommt eine Zählung der Gänse?

Sörens Bürgermeister Manfred Christiansen hatte zuletzt auch die vielen Gänse rund um den Bordesholmer See in den Fokus genommen, die durch ihren Koteintrag auch zum Nährstoffeintrag betragen würden. Er hatte den Umweltminister aufgefordert, ein "Gänse-Managementsystem" zu entwickeln. Albrecht betonte, dass man für die geschützten Vögel im Land Vertragsnaturschutzmodelle andenke. "Die Hauptlast sei aber nicht auf einem Fleck." Carola Ketelhodt hält eine Zählung der Population rund um den See aber für sinnvoll. "Dann wissen wir, ob sie sich stark vermehrt haben oder es nur eine subjektive Wahrnehmung ist."