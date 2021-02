Bordesholm

Der oder die Täter haben auf dem Areal der Badestelle am See eine Holzleiter zerstört, ein Fahrrad auf die Eisschicht geworfen und diverse Bierflaschen zerschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Zeitraum der Tat wird mit Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, angegeben.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei Bordesholm: Zeugenhinweise an die Zentralstation

Die Schadenshöhe wurde von der Polizei nicht beziffert. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeizentralstation in Bordesholm, Tel. 04322/96100, entgegen. Die Badestelle in Bordesholm am Ende der Seestraße war in den vergangenen Jahren immer wieder mal ein Treffpunkt, an dem es zu Beschädigungen kam.