Bei der Sprengung der Fahrkartenautomaten in Bordesholm dürften in der Nacht zu Donnerstag viele am Bahnhof in Bordesholm wohnende Menschen aus dem Schlaf gerissen worden sein. Die Serie ähnlicher Taten in der Region geht weiter. Nun ermittelt das LKA. Bei Tageslicht wurden Spuren gesichert.