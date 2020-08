In der Nacht zu Donnerstag sind zwei Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof in Bordesholm gesprengt worden. Die Geräte sind völlig zerstört worden, Kunden müssen Tickets im Zug kaufen. Erst in der vergangenen Woche waren Automaten in Flintbek und Neuwittenbek auf die gleiche Weise gesprengt worden.