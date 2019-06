Flintbek

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch, 29. Mai, in die Räume der Filiale der Bordesholmer Sparkasse im Kätnerskamp 5 in Flintbek ein. Fest steht, dass Geld entwendet wurde und dass der Alarm ausgelöst wurde. Doch mit weiteren Informationen hält man sich bei der Bank bedeckt. Filialleiter Christian Arp verweist auf die Marketingabteilung im Haupthaus in Bordesholm.

Marketingleiterin Nadine Patrician kann allerdings derzeit auch nicht viel sagen, denn: "Aus ermittlungstaktischen Gründen dürfen wir keine Informationen weitergeben", erklärt sie. Patrician betont allerdings: "Es sind weder Kunden noch Mitarbeiter gefährdet gewesen, schließlich sind die Täter nachts in die Räume der Sparkasse eingedrungen." Die Polizei sei bereits am Mittwoch vor Ort gewesen, um Spuren zu sichern, fügte sie noch hinzu.

Noch keine heiße Spur

Eine heiße Spur gibt es allerdings noch nicht. Das bestätigte auf Nachfrage Kriminalhauptkommissar Oliver Pohl, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel. "Als erstes waren die Flintbeker Kollegen der Schutzpolizei vor Ort, die haben dann unverzüglich an die Kripo weitergegeben." Auch Pohl bestätigt: "Wir müssen uns wegen der laufenden Ermittlungen bedeckt halten, auch über die Höhe des Geldes, das gestohlen wurde, kann ich nichts sagen. Die Kollegen der Kripo haben Spuren gesichtert, das steht fest. Manchmal ist es eine kleine Spur, die uns dann weiterbringt." In dem Zusammenhang betont er: "Wir ermitteln in allen Richtungen auf Hochtouren."

Der Weg der Täter ist unklar

Vor Ort sind knapp eine Woche nach der Tat keine sichtbaren Spuren, die auf einen Einbruch hindeuten, mehr zu finden. Neben dem Haupteingang am Kätnerskamp gibt es auch einen weiteren Eingang an der Rückseite des Gebäudes, der über den Kundenparkplatz zu erreichen ist. Über welchen Weg die Täter in das Gebäude kamen, bleibt erst einmal reine Spekulation.

Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kiel unter Tel. 0431/1603333 zu melden.

