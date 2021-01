Sinnloser Baumfrevel am Bordesholmer See: In einem 100 Meter langen Abschnitt am Seerundweg sind Weiden und Pappeln ab- oder angesägt worden. Mehr als 30 Bäume, zum Teil junge, sind beschädigt. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Gemeinde sucht Zeugen, die am Wochenende etwas beobachtet haben.