Schülldorf

Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, wurde der Anhänger zwischen dem 9. und dem 14. April von einer Baustelle im Schwarzen Weg in Schülldorf gestohlen. Besonderheit ist, dass auf dem Anhänger ein 800 Liter fassender Tank montiert ist, der mit Diesel gefüllt war.

Anhänger wieder da, Ladung weg

Am 20. April taucht der Anhänger in der Marie-Curie-Straße in Rendsburg gegen 22.30 Uhr wieder auf, allerdings mit leerem Tank.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt Zeugen, die entweder den Diebstahl in Schülldorf beobachtet oder Verdächtiges am Abstellort in Rendsburg bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331/2080 entgegen.

