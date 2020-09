Rendsburg

Die Autobahn 7 ist nach einem Verkehrsunfall bei Rendsburg am Sonntag vorübergehend in Richtung Süden gesperrt gewesen. An dem Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Warder seien zwei Autos beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit.

Ob Menschen zu Schaden kamen, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Rettungswagen waren im Einsatz. Nach der einstündigen Vollsperrung in Richtung Süden sei gegen kurz nach elf Uhr zunächst eine Fahrspur freigegeben worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von RND/dpa