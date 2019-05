Besonderer Besuch in der Arche Warder: Drukpa Thuksey Rinpoche, hoher buddhistischer Würdenträger der Drukpa-Linie, schaute sich am Dienstagnachmittag den Landschaftspark an. In seiner Heimat Indien setzt er sich für Tier- und Umweltschutz ein. Initiiert hatte den Besuch die Stiftung Live to Love.