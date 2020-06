Radfahrer schwer am Kopf verletzt

Rendsburg

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11.28 Uhr wie folgt: Der Fahrradfahrer (87) kam vom Schlossplatz in Rendsburg und wollte an der Ampelanlage der Denkerstraße weiter Richtung Obereiderhafen fahren. Ein Autofahrer (41) wollte an derselben Kreuzung nach rechts Richtung Eisenbahnstraße weiterfahren. Hierbei übersah er den 87 jährigen Mann und es kam an der Ampelanlage zum Zusammenstoß.

Der 87-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer am Kopf und am Bein verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Am Auto entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

