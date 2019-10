Rendsburg

Laut Polizei hat sich der Unfall um 4.36 Uhr am Donnerstag auf der A7 Höhe Hüttener Berge ereignet. Ein Fahrzeug sei "alleinbeteiligt" ins Schleudern geraten und dann erst in die Mittelleitplanke, dann in den Graben gekracht. Der Fahrer wurde dabei verletzt - über den Grad der Verletzungen war am frühen Morgen noch nichts bekannt.

Die Bergungsmaßnahmen laufen bereits, mit besonderen Verkehrsbeeinträchtigungen sei laut Polizei nicht zu rechnen.

Von RND/kha