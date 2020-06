Mit 1,31 Promille ins Schleudern geraten

Felde

Der Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 13.30 Uhr auf der A210 in Fahrtrichtung Kiel, zwischen den Abfahrten Bredenbek und Achterwehr. Der 39-Jährige sei mit seinem Ford Fiesta gegen die Mittelschutzplanke gefahren und dadurch ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Anschließend sei der Pkw an der Außenschutzplanke zum Stehen gekommen.

Der 39-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die A210 musste kurzzeitig voll und bis 15.20 Uhr noch teilweise gesperrt werden, so der Sprecher der Polizei.

Anzeige

"Die Kollegen stellten bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch fest", sagte der Sprecher weiter. "Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille." Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Weitere KN+ Artikel

Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Schutzplanke beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Klicken Sie hier, um weitere Nachrichten aus Rendsburg zu lesen

Klicken Sie hier, um Nachrichten aus Felde zu lesen

Von RND/kha