Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Rendsburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 48 Jahre alter Autofahrer mit seinem Mercedes in einer Einbahnstraße gedreht und ist entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Jungfernstieg gefahren. Der ihm entgegenkommende Motorradfahrer konnte dem Mercedes nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 62-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Autofahrer kam unverletzt davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 8500 Euro.

