Bordesholm

Der vor wenigen Wochen gegründete Förderverein Unser Schlotti will das Ladengeschäft mit über 100-jähriger Tradition bis zur Wiedereröffnung fit machen. Ein Kern von rund 20 Aktiven um die Vorsitzende Susanne van den Bergh kümmert sich um finanzielle Ressourcen, Zulieferer, die Ladenausstattung – und auch einen neuen Namen. 50 Mitglieder zählt der Verein bereits, dazu kommen Sponsoren, die auch schon mal vierstellige Summen spenden. „Uns fliegen die Herzen zu, viele Menschen in Alt-Bordesholm und der Umgebung freuen sich, dass der Laden wieder aufmacht“, erzählt die Vereinsvorsitzende.

Benötigt werden 60000 Euro Startkapital

Viel Zuspruch erntete das Projekt auch im Haupt- und Finanzausschuss. Susanne van den Bergh, im Hauptberuf Pressereferentin des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde, stellte in der Sitzung am Mittwoch den Förderverein vor und begründete einen Zuschussantrag über 10000 Euro. Den größten Teil des benötigten Startkapitals von 60000 Euro will der Verein über Spenden, Sponsoren und Eigenleistungen abdecken. „Der Erhalt einer Nahversorgung in Alt-Bordesholm wäre sicher auch im Sinne der Gemeinde Bordesholm“, erklärte die 37-jährige Bordesholmerin.

Zuschussentscheidung am 22. Juni

Der Ausschussvorsitzende Willi Lüdemann (FDP) sprach von einer bewundernswerten Initiative, im Gremium wurden aber auch Bedenken laut wegen der noch nicht erteilten Gemeinnützigkeit des Vereins. Amtsdirektorin und Volljuristin Anja Kühl bot in dieser Sache ihre Unterstützung an. Das Gremium empfahl schließlich den Zuschuss mit je vier Ja-Stimmen und vier Enthaltungen. Die Entscheidung trifft die Gemeindevertretung am 22. Juni.

Unterdessen wird im Ladengeschäft eifrig renoviert. Mit dabei sind auch selbstständige Handwerker aus der Region, die trotz voller Auftragsbücher ehrenamtlich arbeiten. So wie Juri Realzatev: „Hier hatte ich immer eingekauft, das Projekt unterstütze ich gerne, und da muss ich auch kein Geld für nehmen“. Die dunkelbraune Decke wurde abgehängt, neue Lichtkästen und ein zusätzliches Oberlicht machen den Raum groß und hell. Vorstandsmitglied Christoph Fischer kümmert sich um einige historische Einrichtungen wie eine Feingusssäule, die beim Bau im Jahr 1904 eingebaut wurde. „Die stammt von der Carlshütte Rendsburg, das ist etwas ganz Besonderes“, erzählte Fischer.

Infos im Internet: www.unser-schlotti.de

Betreiben wird den Laden eine zu gründende GmbH, erläuterte die Vereinsvorsitzende. Vorgesehen ist ein Sortiment, das den täglichen Bedarf abdeckt. Lotto und eine Poststelle wird es weiter geben – auch die beliebten Brötchen am Sonntag. Nach einer Internetumfrage kristallisieren sich tägliche Öffnungszeiten zwischen 6 und 18 Uhr heraus, eingeplant ist eine Mittagspause. Im Gespräch ist zudem eine Reinigungsannahme. Ob es auch einen Café-Treffpunkt geben wird, ist offen. „Erst mal wollen wir den Laden zum Laufen bringen“, stellte Susanne van den Bergh klar.

Weitere Helfer und Unterstützer sind willkommen.