Keine Sommerschule in Bordesholm

Ihre erste Bilanz: Die Corona-Krise habe bisher Schülern, Eltern und Lehrern einiges abverlangt – alle hätten das Beste daraus gemacht. Zum Thema Homeschooling merkte Ute Freund an, dass etwa jeder fünfte Schüler keine adäquate EDV-Ausstattung hatte. „Ein Handy hat fast jeder, aber Computer und Drucker fehlten in den Haushalten“, so die Schulleiterin. Die HBS hat viele Schüler mit Endgeräten aus dem eigenen Bestand versorgt, Lehrer haben die ausgedruckten Aufgaben vor die Haustür gelegt. Online-Unterricht mit Videokonferenz hat aber auch so seine Tücken. In ersten Tagen sei der Server wegen der vielen Teilnehmer abgeschmiert, der Schulverband habe aber schnell für mehr Leistung gesorgt, berichtete Freund.

Drei separate Eingänge an der Schule

Seit einiger Zeit läuft wieder Präsenzunterricht neben dem Online-Lernen. Das Konzept der Schule sieht so aus: 200 Kinder aus den Klassen fünf bis sieben sind pro Tag an der Schule. Alle Schüler kommen zur selben Zeit, weil die Schule auf Linien des Busverkehrs angewiesen ist. An drei verschiedenen Eingängen müssen sich die Kinder – beim Warten wird Abstand eingehalten – registrieren lassen und anschließend zum Händewaschen gehen.

Jeder Schüler soll drei Tage in die Schule

Die Klassen sind in kleine Lerngruppen aufgeteilt, jeweils zwei Lehrer unterrichten die jeweiligen Gruppen. „Wir versuchen, dass jeder Schüler an mindestens drei Tagen von der ersten bis sechsten Stunde hier ist“, erklärt Freund. Keine der Gruppen hat untereinander Kontakt – die Pausenzeiten sind unterschiedlich, jede Gruppe hat auch in der freien Zeit einen separaten Bereich.

Abiturentlassungsfeier auf dem Schulhof

In der letzten Woche sollen alle Schüler so mindestens einmal in der Schule gewesen sein – um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen. Die Corona-Vorgaben beeinträchtigen auch die Abiturentlassungsfeier am 19. Juni. „Alle 42 Schüler haben bestanden“, so Freund. Mit Gästen sind 120 zum Abschluss angemeldet. Im Freien ist dies auf dem Schulhof mit den nötigen Abständen möglich. „Wenn es regnet, dann muss das Ganze in der Sporthalle stattfinden. Dann wird es zwei Durchgänge geben, weil in Innenräumen uns nur 100 Personen gestattet sind“, so die Schulleiterin. Die langfristige Wetterprognose sei gut. Mit dem Jahrgang sei aber abgesprochen, im Fall der Fälle kurzfristig umzudisponieren.

Keine Sommerschule in Bordesholm

An der Sommerschule beteiligt sich die HBS wie die meisten Schulen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht. Bildungsministerin Karin Prien hatte an Schulen appelliert, sich an diesem freiwilligen Angebot zu beteiligen. 20 Prozent wollen das aber nur. „Wir werden nach den Ferien spezielle Angebote für Schüler machen, die durch die Corona-Pandemie Lücken haben“, kündigte Freund an.

