Das Nordkolleg in Rendsburg lädt zur Nacht der offenen Türen ein. Das Bildungsinstitut am Gerhardshain präsentiert am Sonnabend, 19. Oktober 2019, einen Ausschnitt aus seinem Programm: ein Schnupperkurs Norwegisch, Kurzfilme und eine Taschenlampenführungen zählen zu den Hits für Nachtschwärmer.