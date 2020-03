Theater De Melsdörper probt neues Stück

Melsdorf

Auf der Probenbühne im Rotenhof herrscht reger Betrieb. Die Textbücher sind mittlerweile verbannt und zum ersten Mal tragen die Schauspieler ihre Kostüme. Seit Oktober arbeitet die Melsdorfer Theatergruppe an ihrem neuen Stück. Mit Nachwuchs, zum ersten Mal ist Jolanda Prümm dabei: Die 16-Jährige hat in der Grundschule erste Theatererfahrungen gesammelt und verstärkt nun die Truppe. „ Plattdeutsch spreche ich nicht, aber ich kann es verstehen“, sagt sie. Den Text im Stück könne man lernen.

Ein Stück, das unterhalten soll

Auf die acht Schauspieler ist auch das neue Stück „To’n lustigen Bullen“ abgestimmt, das sich die Melsdorfer in diesem Jahr herausgesucht haben. Und von dem Autor Fiete Brammer sagt, dass es alleine den Zweck habe, zu unterhalten. Das macht es ganz gut.

Im Landkrug wird aufgeräumt

Es spielt im Landkrug „To’n lustigen Bullen“, der schon bessere Zeiten gesehen hat. Landwirt Tetje Kruushoor ( Hartmut Wagner) kümmert sich mehr um seine Landwirtschaft, als um seine Pension. Sein Personal ist ihm mehr Hindernis als Hilfe. Gertrud ( Ulrike Wagner) und Marlies ( Monia Doose) verbringen lieber den Tag mit Klönschnack, Kaffee und Oma Sepsnut ( Anna Albers), einer ehemaligen Geschäftsfrau, die immer auf dem Laufenden ist, was im Dorf so vor sich geht. Altknecht Fiete (Uwe Kirchheim) ist auch keine Hilfe. Außer Seemannsgarn und dummen Sprüche scheint er nicht viel auf dem Kasten zu haben. Sein Neffe Godehard ( Hendrik Reimer), von allen nur Buttje genannt, soll die Landwirtschaft erlernen, der hat aber nur Augen für seine heimliche Freundin Enne Kopperschmied ( Jolanda Prümm).

Turbulent und auch mal ruppig

Als die sich mit ihrer Mutter Elke Kopperschmied (Marita Kirchheim), die auch nichts von den Zwei Verliebten weiß, in der Pension einmietet, weht plötzlich ein anderer Wind. Elke verliebt sich in Tetje und will den Betrieb auf Vordermann bringen. Zum Entsetzen der Angestellten muss gearbeitet werden. Die wollen dagegen was unternehmen und Oma Sepsnut entwickelt dabei sogar kriminelle Energie. Es wird turbulent und manchmal auch ein wenig ruppig.

Auch der Autor will kommen

„Ich werde mir das Stück in Melsdorf selbst einmal anschauen“, sagt der Bordesholmer Autor. Geschrieben hatte er es vor ein paar Jahren für seine ursprüngliche Theatergruppe, aber es wurde mangels Personal nie aufgeführt. In Melsdorf ist also jetzt die späte Uraufführung.

Vorverkauf läuft

Karten (8 Euro) können telefonisch (04340-4309) bei Helga Otto vorbestellt werden. Premiere ist am Freitag, 20. März, um 20 Uhr im Bürgerhaus Melsdorf. Sonnabend, 21. März, Montag, 23. März, und Dienstag,24. März sind jeweils um 20 Uhr weitere Vorstellungen. Am Sonntag, 22. März, wird das Stück nachmittags um 16 Uhr aufgeführt.

