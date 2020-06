Urteil im Sparclub-Prozess

Rendsburg

Das Rendsburger Schöffengericht hat am Dienstag einen 35-jährigen Nortorfer wegen Unterschlagung in 45 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht folgte im Strafmaß den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Mann hatte gestanden, im Jahr 2018 über mehrere Monate hinweg insgesamt mehr als 60.000 Euro aus der Kasse eines Nortorfer Sparklubs entwendet zu haben. Das Geld habe er im Casino verspielt, die Sparer konnten erst im darauffolgenden Jahr ausgezahlt werden.

Schwierigkeiten in Geldangelegenheiten

Am zweiten Tag der Hauptverhandlung hörte das Gericht die ehemalige Frau des Angeklagten sowie seinen Bruder an. Beide erklärten übereinstimmend, dass der Angeklagte als damaliger Betreiber einer Nortorfer Kneipe mit Geldangelegenheiten und einer ordnungsgemäßen Buchführung völlig überfordert gewesen sei. Er habe „über seine Verhältnisse gelebt“ und ständig „auf dicke Hose“ gemacht, so sein Bruder vor Gericht. Er habe schon vor Jahren gesehen, dass das nicht lange gut gehen könne. Von dem verspielten Geld der Nortorfer Sparer habe er erst erfahren, als die Sache im November 2018 aufgeflogen war.

Vertrauen Missbraucht

Mehr als drei Stunden dauerte der zweite Verhandlungstag. In ihrer Urteilsbegründung beschrieb die Vorsitzende Richterin das Verhalten des 35-Jährigen als "ein trauriges Bild". Nach dem Tod seines Vaters im Dezember 2012 hatten er und sein Bruder Immobilien, Unternehmen sowie einen guten Ruf der Familie geerbt. Nun sei nicht nur dies alles ruiniert, auch mit seinem Bruder und der Frau an seiner Seite habe er sich am Ende "in die Haare gekriegt".

Das Urteil ist rechtskräftig.

