Michaela Maier leitet ab Mai die VHS

Flintbek

Eigentlich heißt es ja: Alles neu macht der Mai. Aber: "Bei uns heißt es jetzt auch: Alles neu macht die Maier", scherzte VHS-Vorsitzende Annette Robert beim Pressetermin. Die neue hauptamtliche Leiterin ist aber nicht die einzige personelle Veränderung bei der Volkshochschule in Flintbek.

Langjährige Leiterin Petra Reichstein geht in den Ruhestand

"Unsere langjährige Leiterin Petra Reichstein ist während der Mitgliederversammlung am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet worden. Über 17 Jahre lang hat sie unser Bildungsangebot gestaltet, den Kontakt zu den Dozenten gepflegt und den Betrieb der VHS an die ständig sich ändernden Bedürfnisse angepasst", erklärte Robert.

Doch das ist nicht der einzige "Verlust": "Ein wichtiger Teil neben der Leitung ist die Geschäftsführung. Dort hat sich in den vergangenen 16 Jahren Angela Spreer engagiert eingebracht. Sie geht ebenfalls in den Ruhestand. Gleichzeitig legt sie auch ihr Amt als Schriftführerin im Verein nieder - zur Nachfolgerin wurde Ursula Ahlström gewählt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es Gespräche mit der Gemeinde Flintbek gegeben, als Spreer (aus der Geschäftsleitung) und Reichstein (aus dem Vereinsvorstand) ihren Rückzug angekündigt hatten. "Der zuständige Ausschuss in Flintbek hat das Thema beraten, die Zustimmung für die Einrichtung einer hauptamtlichen Stelle war erfolgt. Doch dann musste auch noch der Haushalt mit eben der Kostenstelle abgenickt werden", erinnert sich Annette Robert.

Michaela Maier fängt im Mai an

Erst im Januar wurde der Haushalt positiv beraten, eine halbe hauptamtliche Stelle durfte eingerichtet werden. Es habe mehrere Bewerbungen gegeben, aber: "Bei Michaela Maier hat alles gestimmt", betont Robert. Die 44-Jährige, die mit ihrer Familie in Flintbek lebt, freut sich sehr. "Es war eine Initiativbewerbung, und alles hat gepasst." Maier hat zwei Kinder, die sechs und vier Jahre alt sind. Sie ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und hat Erfahrungen im Bildungsbereich.

Seit Februar ist sie ständiger Gast und schaut den Kolleginnen bei der Arbeit über die Schulter. "Never Change a running system", sagt Michaela Maier mit einem Lächeln, dennoch wird es auch Neuerungen geben. "Ich muss erstmal das System kennenlernen und dann muss alles funktionieren. Ich bin froh, dass ich weiterhin auf Unterstützung durch die Kolleginnen - auch die ehemaligen - zählen kann", freut sich Maier auf die neue Herausforderung.

Neue Ideen werden ins Programm einfließen

Die VHS Flintbek bietet in ihrem Programmheft mehr als 100 Kurse aus den unterschiedlichsten Bereichen an: klassische Sprachkurse, Sportbereiche, Kultur- und Bildung oder auch musikalische Früherziehung. Aber: "Wir können sicher noch das eine oder andere neue in unser Programm aufnehmen", ist sich Maier sicher. Themen wie Nachhaltigkeit im Haushalt oder auch Upcycling von Kleidung könnten dazugehören. "Ich bin offen für Innovationen", freut sich Michaela Maier auf ihre neue Aufgabe. Und die VHS freut sich auf Michaela Maier: "Es musste auch frischer Wind rein", sagt Annette Robert.

