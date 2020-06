Molfsee

"Vor ein paar Jahren gab es ja regelmäßig Ferienprogramme für Kinder, daran erinnere ich mich noch gut", erklärt Antje Michalsky. Doch seit einigen Jahren gibt es das Angebot nicht mehr, nun hat die VHS-Leiterin spontan eine Neuauflage organisiert.

Viele unterschiedliche Angebote in den ersten beiden Ferienwochen

Der Grund: "In der Corona-Zeit haben viele Eltern viel zu tun gehabt. Home-Office, Home-Schooling, das war für die meisten Familien eine herausfordernde Situation während der Pandemie-Zeit", sagt Michalsky. Für sie steht fest: "Die Familien und die Kinder haben es verdient, daher werden wir ein vielfältiges Programm für die Grundschulkinder in den ersten zwei Wochen der Ferien anbieten."

In der Zeit vom 29. Juni bis zum 10. Juli warten die unterschiedlichen Angebote auf die Grundschüler. "Wir haben tolle Unterstützung von den Vereinen und Verbänden in Molfsee bekommen. Das hat super funktioniert", betont Michalsky.

Gitarre spielen, Schnuppern bei der Feuerwehr , Schnitzeljagd auf Englisch

Dabei steht eine Menge Action auf dem Programm in den Sommerferien. Unter dem Motto "Du wolltest schon immer mal wissen, wie es ist, Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann zu sein?" gibt es am 1. Juli die Möglichkeit, unter Anleitung von Sven Olsson einen Vormittag auszuprobieren, wie die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee aussieht. Am Donnerstag, 2. Juli, bietet die VHS einen Vormittag mit Schnitzeljagd in englischer Sprache und vielen Rätseln quer durch Molfsee an. "Dazu gibt es noch ein Picknick und Spiele im Garten mit Dozentin Judith N. Bräunig", zählt Antje Michalsky auf.

Am 3. Juli geht es auf dem Sportplatz der Grundschule Eidertal Molfsee um Bewegungsspiele. Unter der Anleitung von Sabine Spey soll gespielt werden. "Am Montag, 29. Juni, geht das Ferienprogramm mit einem Schnuppervormittag im Tennis los. Das Angebot ist wirklich vielfältig", freut sich Antje Michalsky über das Ferienprogramm in Molfsee.

"Jetzt hoffen wir nur, dass die Grundschüler das Angebot auch intensiv nutzen", sagt die VHS-Leiterin. "Ob Sprachen, Sport, Schnuppern bei den Pfadfindern oder der Feuerwehr, eigentlich ist für jeden Geschmack etwas dabei." Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-molfsee.de

