Auf der Ausgrabungsfläche am Ortsausgang von Flintbek in Richtung Schönhorst ist seit einigen Wochen ein mehrköpfiges Team um Grabungsleiter Erik Müller aktiv. Erste Erfolge gab es bei den Grabungen bereits, nun organisiert die VHS Flintbek eine Führung am Donnerstag, 23. Juli, 10 Uhr.