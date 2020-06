Schmierereien am TSV-Sportplatz

Flintbek

Keine zwei Wochen ist es her, dass Unbekannte die Toilettenanlage am Sportplatz am Eiderkamp verwüstet haben. Dabei wurden Wasserhähne abgerissen, Seifenspender zerstört und die Toilette mutwillig verstopft. Nun haben Unbekannte erneut zugeschlagen: Am Sportplatz wurden Garagen und Bänke beschmiert.

"Dies ist mit Abstand die größte Frechheit"

TSV-Pressesprecher Sönke Schuster ist verärgert. „Wir benutzen das Wort Abstand aktuell häufig, um auf die Hygieneregeln beim Training hinzuweisen. Für diese Schmierereien passt es nur so: Dies ist mit Abstand die größte Frechheit. Nicht nur, dass hier Sachbeschädigung entstand, auch die rassistischen Symbole erschrecken uns zutiefst. Wir verurteilen jede Art von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt“, zeigt sich Schuster ergriffen über diese Aktion.

Bereits am Sonnabend hat der Verein die Graffiti gemeinsam mit der Polizei in Augenschein genommen und Strafantrag erteilt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Flintbek unter Tel. 04347/9029680 zu melden.

TSV steht für Offenheit, Respekt und Mitmenschlichkeit

„Ich möchte diesen traurigen Vorfall nutzen, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir für Offenheit, Respekt und Mitmenschlichkeit stehen. Wir sind tolerant und weltoffen. In unserem Verein sind alle Menschen willkommen, die diese Werte teilen. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, körperlicher und geistiger Verfassung, Religion, sozialer Stellung oder sexueller Identität. Und dies sollte nicht nur für den TSV Flintbek gelten, sondern für die gesamte Gesellschaft“, betont Schuster.

