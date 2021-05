Flintbek

Der Regen prasselt fast ununterbrochen, dazu kommt böiger Wind, derzeit lockt das Wetter niemanden in die Natur. Obwohl: Das schlechte Wetter stört Jonas und Linus Heigrodt, Finn Ackermann und Niklas Pasewald aus Flintbek nicht wirklich. Wetterfest eingepackt schaufeln die Jungs Lehmboden, um den Bau der Dirtbahn voranzubringen. "Wir wollen fertig werden, da ist uns das Wetter egal", sagt der 15-jährige Finn und seine Freunde nicken.

Idee wächst seit 2018 im Kopf von Initiator Maierhöfer

2018 hatte Stefan Maierhöfer die Idee, in Flintbek eine Bahn für BMX- und Mountainbike-Fahrer zu errichten - einen sogenannten Dirtpark, auf dessen Anlage diverse Erdhügel entstehen sollen, damit mit Spezialrädern auf verschiedenen Strecken gesprungen werden kann.

"Der Ursprung ist die trendige Radsportart Dirt Jump", erklärt Maierhöfer, der selbst aktiver Mountainbiker ist. "Es ist so schwer, Strecken zu finden, auf denen man biken kann. Da wollte ich was gegen machen und ich finde, das passt auch gut nach Flintbek", erinnert er sich an die Anfänge.

Unterstützung gab es von Beginn an durch die Gemeinde Flintbek. Aber: "Wir mussten erstmal eine Fläche finden, auf der wir den Dirtpark anlegen können." Das war nicht einfach, einige Flächen boten sich zwar an, aber entweder war die Nutzung vom Gesetz her nicht möglich oder die Nachbarn waren zu nah dran, um ein positives Lärmgutachten erstellen zu können.

Gesucht wurde ein Areal von rund 600 Quadratmeter Größe, um zwei Lines, das sind gerade Strecken mit drei bis vier Absprunghügeln für Anfänger und fortgeschrittene Dirtbiker, sowie zwei kurvige Trails zu bauen. "Die Fläche hinter dem Gerätehaus der Feuerwehr ist ideal, die Verwaltung hat die haftungsrechtlichen Fragen geklärt und uns sehr unterstützt", betont Maierhöfer. Rund 20 Meter breit und 80 Meter lang ist die künftige Bahn.

Neben dem Park für die Fortgeschrittenen soll es auch einen kleinen Parcours für den Nachwuchs geben. "Wir planen eine Miniline für Laufräder, damit die ganze Familie dort ihren Tag verbringen kann", so die Idee von Maierhöfer. Dabei könne man auf der Fläche picknicken und den Kindern beim Biken zusehen.

Baustart war Anfang März, alles ist Handarbeit

Baustart war Anfang März. "Wir machen alles mit der Hand, den Schaufeln und den Schubkarren", sagt Jonas Heigrodt. Das Wichtigste war und ist natürlich der Sponsor für den Boden. "Den haben wir bei Lars Glindemann schnell und unbürokratisch gefunden. Er hat gesagt, wir sollen uns melden, wenn wir etwas brauchen - und so wurde kubikmeterweise Erde hergefahren. Das war wirklich ganz toll und ohne Firma Glindemann hätten wir das Projekt nicht umsetzen können", ist Maierhöfer sicher.

Der Verein Dirtpark Flintbek wurde inzwischen auch gegründet. "Wir haben schon 60 Mitglieder." Mit vier Euro im Monat ist man als Mitglied dabei. "Damit können wir kostendeckend arbeiten und mehr wollen wir nicht." Ein Bauwagen, in dem Schaufeln und weiteres Zubehör vor Wind und Wetter geschützt werden, steht ebenfalls vor Ort.

Sicherheit ist ein wichtiges Thema

Sicherheit wird bei dem Sport groß geschrieben: "Ohne Helm kommt keiner auf die Bahn", betont der 20-jährige Niklas, auch dafür gibt es Zustimmung seiner Mitstreiter. "Wir werden auch Leihräder anbieten, denn mit normalen Fahrrädern kann mit nicht auf der Bahn fahren", so Linus Heigrodt.

"Wir hoffen auf eine offizielle Eröffnung im Sommer, die Jungs sind ja fleißig beim Bau", sagt Maierhöfer. "Wir freuen uns auf den Dirtpark."