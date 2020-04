Das Land erlaubt der Geschäftswelt an den zwei kommenden Sonntagen von 11 bis 17 Uhr zu öffnen - in Rendsburg dürften die Kunden an diesem Sonntag, 26. April, aber wahrscheinlich vor verschlossenen Läden stehen. "Die Regelung kam zu kurzfristig. Außerdem sei der Tunnel gesperrt", so RD-Marketing.