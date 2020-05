Etwas mehr als zehn Geschäfte hatten am Sonntag in der Rendsburger Innenstadt ihre Türen für Kunden geöffnet. Diese schätzten den zusätzlichen verkaufsoffenen Tag am Wochenende durchaus. Viele Besucher nutzten das gute Wetter aber auch einfach, um bei Eis und Kaffee die Sonne zu genießen.