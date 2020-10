Die Stadt Neumünster hat den verkaufsoffenen Sonntag kurzfristig am Freitag abgesagt - in Rendsburg öffneten aber die Läden von 12 bis 17 Uhr. Wegen des Regens waren auf den Straßen deutlich weniger Menschen unterwegs. Viele Flohmarkthändler bauten ihre Stände schon am Vormittag wieder ab.