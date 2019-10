Verkehrschaos rund um Rendsburg

Rendsburg

Schleswig-Holsteins Landwirte treffen sich am Dienstag zu einer großen Sternfahrt nach Rendsburg. Rund 1700 Traktoren werden dann von insgesamt 14 Startpunkten aus den Verkehr auf Bundes- und Landesstraßen behindern. Die Startpunkte:

Preetz , Industriestraße

, Industriestraße Itzehoe , Rudolf-Diesel-Straße

, Rudolf-Diesel-Straße Albersdorf , Ditmarsenpark

, Ditmarsenpark Husum, Buschkamp

Leck, Flensburger Straße

Erfde , Grevenhorst

, Grevenhorst Lohe-Föhrden , Sorgbrück

, Sorgbrück Hohenwestedt, Rendsburger Straße

Nützen , Kirchenweg (Straßenmeisterei)

, Kirchenweg (Straßenmeisterei) Schuby , Neukruger Weg

, Neukruger Weg Reinfeld , Industriegebiet an der A1

, Industriegebiet an der A1 Süderbrarup , Marktplatz

, Marktplatz Eckernförde , Gammelbyer Straße

Da die Traktoren nur etwa 30 bis 40 km/h schnell sind, geht es auf einigen Straßen deshalb nur im Schneckentempo voran. Vor allem am Rendsburger Kanaltunnel staut sich der Verkehr (siehe Webcam). Der längste Konvoi habe laut Polizei eine Länge von rund zehn Kilometern erreicht.

Erste Traktoren sind am Morgen gestartet

Die ersten Trecker sind am Morgen gestartet. In Schuby ( Kreis Schleswig-Flensburg) hatten sich gegen 7 Uhr etwa 60 Landwirte getroffen und dann mit ihren Traktoren auf den Weg in Richtung Rendsburg gemacht. Auch von Preetz aus sind Landwirte über die B76 Richtung Rendsburg gefahren. Dort kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Ziel der Sternfahrt ist eine Kundgebung, die um 11 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in Rendsburg beginnt. Laut den Organisatoren werden die Landwirte gegen 12 Uhr wieder ihre Heimreise antreten. Es droht ein ähnliches Verkehrschaos wie am Vormittag.

Drei weitere Konvois wollten in Elmshorn, Jersbek und Brunstorf in Richtung Hamburg starten.

Agrarpaket ist Anlass für Treckerdemo

Hintergrund der Treckerdemo ist unter anderem das sogenannte Agrarpaket. Es gefährde landwirtschaftliche Betriebe, heißt es bei den Organisatoren der Aktion. So könne die Verschärfung der Düngeverordnung zu Unterdüngung führen. In bestimmten Regionen «schadet das dem Boden und dem Wasser mehr, als es nützt.» Gleichzeitig sehen sich die Bauern als Buhmann der Politik.

«Die permanente negative Stimmungsmache, das "Bauernbashing", führt zu Ärger und Frustration im Berufsstand. Diskriminierung, Benachteiligung und Mobbing von Angehörigen gehören zur Tagesordnung.» Letztendlich sehen viele Landwirte das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten in Latein- und Südamerika als Bedrohung.

Demo in Rendsburg ist ein Ableger einer Großdemo in Bonn

Der Protest in Schleswig-Holstein ist ein Ableger einer Großdemonstration der Landwirte in Bonn. Zu dieser Kundgebung sind unter anderem die Bundesministerinnen Julia Klöckner ( CDU) und Svenja Schulz ( SPD) geladen. Aufgerufen zu der Treckerdemo hat die bundesweite Bewegung «Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch».

Von KN/dpa