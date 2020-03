Warder

Dieser Überholversuch mit hoher Geschwindigkeit misslang laut Polizei, der 37-jährige Fahrer eines Mercedes GLE fuhr mit seiner vorderen linken Seite in die rechte Seite des Lkw-Anhängers.

Der Mann wurde durch den Unfall in seinem Mercedes eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde durch die miteingesetzten Rettungskräfte in die Uniklinik nach Kiel gebracht. Der polnische Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, wurde ansonsten aber körperlich nicht verletzt.

Der Sachschaden liegt im höheren fünfstellige Bereich.

A7 musste wegen des Unfalls gesperrt werden

Die Autobahn 7, Fahrtrichtung Norden, war am Morgen von 5.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Warder abgeleitet. Gegen 8.30 Uhr meldete die Polizei, die Sperrung sei beendet. Sie war nötig, da größere Trümmerteile von der Fahrbahn entfernt werden mussten. Aufgrund der Sperrung kam es zu einem Rückstau über mehrere Kilometer an der Unfallstelle.

Immer informiert: Alle Nachrichten aus Warder lesen Sie hier.