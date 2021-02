Ein unkontrollierter Sattelzug hat auf einem Tankstellengelände in Osterrönfeld für zwei Verletzte und 130.000 Euro Schaden gesorgt. Der 34-jährige Fahrer war laut Polizei während der Fahrt am Steuer zusammengebrochen. Daraufhin rammte sein Sattelzug ein Auto und kam in der Waschanlage zum Stehen.