Flintbek

Der Mann wurde laut Polizei zuletzt am Montag gegen 19.30 Uhr in Flintbek an der Straße An der Bahn gesehen, bevor er als vermisst gemeldet wurde. Am Dienstag wurde er dann im Bereich Grevenkrug wieder angetroffen.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben "von keiner Straftat aus, die zu seinem Verschwinden geführt hat". Ein Sprecher sagte: "Wir bedanken uns ausdrücklich für die Aufmerksamkeit der Zeugen, die den Mann erkannten und die Polizei informierten."

