Mit der Theaterpremiere von „Ken Ragsons Revue der 1000 Rätsel“ hat am Montagabend der Zirkus Einzug in die Gemeinschaftsschule Kronshagen gehalten. Das neue Stück aus der Feder von Jan Martensen, an dem gut 250 Mitwirkende auf und hinter der Bühne beteiligt waren, begeisterte das Publikum.