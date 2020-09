Blumenthal

"Das ist eine tolle Idee", erklärt Bürgermeister Johann Brunkhorst, der passenderweise natürlich mit dem Fahrrad zum Ortstermin gekommen war. Obwohl: "Es ist noch kein E-Bike", verriet Brunkhorst. Auch Frank Günther, Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Bordesholm ( VBB), und sein Kollege Vertriebsleiter Christoph Schultz hatten auf E-Mobilität gesetzt: "Wir sind mit einem Elektroauto hier", sagte Schultz mit einem Schmunzeln.

Viele Radfahrer queren Blumenthal

Dennoch richtet sich die neue E-Bike-Ladestation in Blumenthal vornehmlich an Radfahrer, die mit Elektrounterstützung unterwegs sind. "Bei uns in der Gemeinde treffen sich viele Radfahrrouten", so Brunkhorst. "Wer Richtung Westensee unterwegs ist, kommt durch Blumenthal, aber auch die Radler, die nach Langwedel oder Nortorf wollen."

Drei Fahrräder können zeitgleich aufgeladen werden. Und nicht nur das: "Jede Ladestation verfügt über drei Steckdosen. Das bedeutet, dass zusätzlich beispielsweise ein Handy aufgeladen werden kann", erklärt Frank Günter. Die Klappen, hinter denen sich die Steckdosen verbergen, können gesichert werden, sodass dort auch Handtasche und Helm verstaut werden können.

Bei der Stromversorgung setzt die VBB auf regenerative Quellen. "Wir decken wir unser gesamtes Stromangebot mit zertifiziertem Ökostrom ab", betont Schultz in dem Zusammenhang. Unter anderem handelt es sich dabei um norwegischen Wasserstrom, aber auch aus regenerativen Quellen in der Region wie privaten Photovoltaikanlagen oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wie Blockheizkraftwerken.

Der Strom ist kostenlos für die E-Bikefahrer

Die Wartezeit können sich die Besucher auf der Bank vertreiben oder einen Spaziergang durch die Gemeinde machen. "Der besondere Service ist auch, dass der Strom kostenlos ist", betont Bürgermeister Brunkhorst. "Wir sind Stromnetzbetreiber für die Gemeinde und sehen das als unseren Service", sagt Günther. "Wir sehen darin die Zukunft, es geht darum, Co2 einzusparen. Daher sehen wir uns auch in der Pflicht, solche Stationen aufzubauen."

Rund 5000 Euro haben die Versorgungsbetriebe in die E-Bike-Ladestation in Blumenthal und damit auch in die Zukunft investiert. Bauhofmitarbeiter Holger Wiesner wird ein zusätzliches Schild installieren, damit alle Radler auch die Ladestation im Herzen der Gemeinde finden.

