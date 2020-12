Die Gemeindevertreter in Bordesholm tagen in der Weihnachtszeit gleich zweimal. Mit der Coronakrise haben die Sitzungen aber nichts zu tun. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) stehen im Mittelpunkt am Dienstag - der Jahresabschluss weist einen geringeren Gewinn aus als in den Vorjahren.