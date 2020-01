Die Versorgungsbetriebe Bordesholm steigen 2020 stärker in die E-Mobilität ein. Der Startschuss erfolgt mit dem Verleih von E-Scootern. Ursprünglich wollte Geschäftsführer Frank Günther einen Pool an zehn Rollern an drei Standorten anbieten. Der Aufsichtsrat hat den Kauf von fünf genehmigt.