Der Termin für den Härtetest des Batteriespeichers steht: In Bordesholm soll es am Sonnabend, 30. November, per Schalterklick um 15 Uhr für eine Stunde einen echten Stromausfall geben. Momentan ist aber offen, ob der Echttest überhaupt gemacht wird. Die Haftungsfrage ist nicht geklärt.