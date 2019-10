Autonomer Shuttle statt mehr Parkplätze

Bordesholm/Altenholz

Enttäuscht zeigte sich Jens T. Kowalski, Leiter des Ausbildungszentrums für Verwaltung (AZV) in Altenholz und der dazu zählenden Verwaltungsschule, in einer Pressemitteilung über die „Attacke“ von Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD). Der Gemeindechef hatte erklärt, er werde mit Nachdruck darauf drängen, dass die VAB die noch nicht realisierten, aber laut Bebauungsplan möglichen zusätzlichen 51 Parkplätze realisiert, damit sich die Situation auf der Alten Landstraße und den angrenzenden Wohnstraßen normalisiert. Nach der Einweihung des 5,7 Millionen Euro teuren Neubaus 2018 wird die Schule von deutlich mehr Teilnehmern besucht.

Kritik aus Bordesholm "unverständlich"

„Wir waren und sind bereit, unseren Beitrag zur Lösung der unerfreulichen Situation zu leisten und hatten das auch deutlich gemacht. Die Aussage von Herrn Büssow, er wolle nun Druck ausüben, ist deshalb völlig unverständlich“, so Kowalski. In Zeiten, in denen junge Menschen weltweit für die Klimarettung auf die Straße gehen, sei die Forderung nach weiteren Parkflächen anachronistisch. „Statt Flächen wie eine Obstwiese zu versiegeln, sollten wir ernsthaft über alternative Beförderungskonzepte zur VAB nachdenken.“

Forderung nach einem besseren ÖPNV

Ein Blick in die fast 75-jährige Geschichte der VAB am Standort in Bordesholm zeigt laut Kowalski, dass es in Phasen hoher Auslastung regelmäßig Debatten über Parkplätze gegeben hat. „Keine der diesen Diskussionen folgenden Parkraumerweiterungen hat aber zu einer dauerhaften Lösung des Problems geführt.“ Aus seiner Sicht sollte Alt-Bordesholm mit der VAB über den Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) so effizient an den Bahnhof angebunden werden, dass ein Umstieg auf den Zug eine echte Alternative wird – und dabei sieht er die Gemeinde in der Pflicht.

Idee: Teststrecke für "autonomes Fahren"

Da Bordesholm bisher nicht tätig geworden sei, ist die VAB auf der Suche nach einem kompetenten Partner, mit dem sie einen umweltverträglichen und nachhaltigen Shuttle-Service zwischen Bahnhof und Heintzestraße anbieten könnte. „Unser Ziel ist der Einsatz eines E-Fahrzeugs. „Auf unserem Gelände verfügen wir über zwei E-Ladestationen, so dass die Infrastruktur da ist“, so Kowalski. Aus seiner Sicht kann ein E-Shuttle aber nur den ersten Schritt zu einer dauerhaften Lösung darstellen. „Wir sind der Überzeugung, dass sich die Strecke zwischen Bahnhof und VAB als Teststrecke für autonomes Fahren anbietet.“

Park & Ride macht für am Bahnhof Sinn

Deshalb habe das AZV bereits Kontakt mit einer Expertenagentur aufgenommen, die sich auf „autonomes Fahren“ spezialisiert hat. „Wir laden die Gemeinde Bordesholm ein, in den laufenden Prozess einzusteigen und die Verantwortung, die sie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern für einen angemessen ÖPNV hat, wahrzunehmen.“ Einen Ausweichparkplatz am Festplatz, wie von der SPD vorgeschlagen, sieht Kowalski kritisch. Wenn so etwas gewollt sei, dann mache nur ein Parkplatz in Bahnhofsnähe Sinn, wie beispielsweise auf dem Gelände des Rewe/ALDI-Areals in der Mühlenstraße.

Bordesholms Bürgermeister weist Kritik zurück

Die Gemeinde Bordesholm sei an einer gemeinsamen Lösung interessiert, sagte Bürgermeister Ronald Büssow. Den Vorwurf einer „Attacke“ wies er zurück. „Ich setze mich für die Interessen meiner Bürger, die ein Problem mit der Parkerei haben, ein. Das ist meine Aufgabe. Und am Thema dranbleiben heißt für mich, dass im gemeinsamen Dialog, eine Lösung gefunden wird.“ Die Ansätze der VAB mit E-Shuttle und autonomes Fahren hält er für sinnvoll – wobei letzteres bestimmt Jahre dauern werde. „Es müssen aber viele Ansätze auf den Tisch, wovon auch etwas zeitnah umgesetzt werden kann, damit der Bürger sieht, es passiert dort etwas.“

