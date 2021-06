Flintbek

"Randale, Vandalismus, Blödsinn." Mit diesen drei Worten machte Verwaltungschef Olaf Plambeck am Dienstagabend während der Gemeindevertretersitzung seinem Ärger Luft. Der Grund: In der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte erneut an unterschiedlichen Orten in der Gemeinde randaliert.

Schaden geht in die Tausende

"Das Netz auf dem Beachvolleyballplatz wurde zerschnitten, die beiden Tore aus den Angeln gerissen. Vom zerstörten Mülleimer wollen wir gar nicht erst reden", zählte Plambeck auf. Doch das war nicht alles: "Auch am Haus der Jugend wurde randaliert, dort wurden Scherben im Eingangsbereich verteilt, das ist alles andere als ein Dumme-Jungen-Streich."

Am Tag nach der Sitzung kam noch einiges an Ärger dazu. "An der Schule am Eiderwald wurde in der heutigen Nacht ein Spielgerät zerstört. Die Schadenssumme allein für Netz und Tore am Beachvolleyballfeld beträgt mehr als 4000 Euro."

Plambeck: "Wir stehen in enger Absprache mit der Polizei, auch wird es eine Belohnung für Hinweise auf den oder die Täter geben. 500 Euro hat die Gemeinde dafür bereitgestellt."