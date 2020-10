In den Werkstätten in der Region herrscht Hochbetrieb. Kunden wechseln von Sommer- auf Winterreifen. Reifensätze stapeln sich in der Werkstatt vom Autohaus Dirk Remer in Schacht-Audorf. Mit gekonnten Handgriffen werden die Radmuttern an den Fahrzeugen gelöst und die neuen Reifen aufgezogen.