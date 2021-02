Der Kreis Rendsburg-Eckernförde stellt einen zunehmenden Lockdown-Frust in der Bevölkerung fest. Die Folge: 101 Ordnungswidrigkeitsverfahren sind in der vergangenen Woche eingeleitet worden. Trotzdem appelliert Prof. Stephan Ott an die Politik, über Lockerungen bei Einschränkungen nachzudenken.