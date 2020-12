Viele Kirchengemeinden in Altholstein haben ihre Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Darüber hinaus wird es bis zum Ende des Corona-Lockdowns am 10. Januar in vielen Kirchen keine Veranstaltungen geben. Für die Bewohner von Altenpflegeheimen hat der Kirchenkreis eine Weihnachtsbroschüre entwickelt.