Seit Mittwoch sind Geschäfte dicht - der Lockdown gilt nicht für Waren des täglichen Bedarfs. Zwang und Not lassen Händler aber erfinderisch werden. Auffällig in Bordesholm: In vielen Schaufenstern hängt der Hinweis auf die Bestellmöglichkeit: Kleidung, Wolle, Bücher sind vor Ort zu bekommen.