Sehnsucht nach ein bisschen Normalität

Bordesholm/Neumünster

Bei den Seeterrassen in Bordesholm ist gegen 14 Uhr die Szenerie sehr geordnet. Ein Pärchen liegt auf den Holzbohlen und genießt die Sonnenstrahlen, andere Gäste halten Abstand. Direkt am Gebäude im windgeschützten Bereich sitzt eine ältere Frau - den Gartenstuhl hat sie sich mitgebracht, da die Gaststätte drinnen wegen der Corona-Pademie geschlossen ist und Außenplätze verboten sind. Pächter Thomas Schunack verkauft durchs Fenster Getränke, Eis und Pommes. "Bei gutem Wetter mache ich ein paar Stunden auf, der Außerhausverkauf ist ja erlaubt. Man kann sich ja nicht zu Hause eingraben." Aus seiner Sicht halten sich die Spaziergänger auch an die Regeln. "Ich habe das Gefühl, viele schnallen mittlerweile, worum es geht."

Das Beste aus der Krise machen

Erika und Wolfgang Eichler machen bei Schunack eine Pause, sie haben zwei Heißgetränke gekauft. Sie sind mit dem Rad vorgefahren. "Es sind heute wahnsinnig viele Menschen unterwegs", beschreibt das Ehepaar. Man mache das Beste aus der Krise. Die Kinder mit den Enkeln aus Dortmund und Stuttgart verzichteten in diesem Jahr auf den Osterbesuch im Norden, bedauerten sie. Am Strand am See tobt eine vierköpfige Familie. "Eigentlich bin ich entsetzt, dass so viel los ist. Aber wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Aber: 24/7 zu Hause geht einfach nicht", sagt der Familienvater.

Geburtstagspicknick am Einfelder See

Am Einfelder See sitzt um 15 Uhr die vierköpfige Familie Hauptmann auf einer Decke. Mutter Christine hat 41. Geburtstag. "Eigentlich war eine Feier mit 15 bis 18 Personen geplant. Die haben wir abgesagt", erzählt das Geburtstagskind. Man habe überlegt, was man bei diesem schönen Wetter alternativ im Familienkreis machen könnte - die Radtour von Tungendorf nach Einfeld sei eine gute Entscheidung gewesen, so Vater Alexander. "Klar, hofft man jetzt schnell auf ein Stück Normalität. Aber es wird das wird sich sicher bis zum Sommer hinziehen und im Anschluss wird sich auch einiges verändern."

Videos am Kajak gedreht

Viele Blicke der Spaziergänger zogen Manuela und Jacek Kalaczynski auf sich. Sie filmten und fotografierten sich an Kajaks direkt an der Uferlinie. "Wir haben eine Kajak-Vertretung. Da aber alle Regatten bis Ende Juni erstmal abgesagt sind, wo wir eigentlich die Neuheiten zeigen wollten, mussten wir umdisponieren. Wir drehen Videos und machen Fotos fürs Netz, um sie da zu präsentieren", erzählt sie. Trotz der wirtschaftlichen Einbußen seien die wegen Corona verordneten Maßnahmen absolut richtig. "Es geht um die Verhinderung von Infektionen, und da muss am an die Gemeinschaft appellieren", meint Manuela. 95 Prozent der Menschen hielten sich auch daran, findet das Ehepaar, das die eigenen Eltern momentan auch nur mit Mundschutz besucht.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier