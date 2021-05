Ungefähr gleichbleibendes Lehrstellenangebot, aber fast 20 Prozent weniger Bewerbende: Betriebe in Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde suchen auch während der Corona-Pandemie händeringend nach neuen Kräften. So versuchen die Unternehmen jetzt, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.