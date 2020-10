Von Frank Scheer

In dieser Woche wurde die Einhaltung der Maskenpflicht in der Bahnhofstraße in Bordesholm von Mitarbeitern des Ordnungsamtes des Kreises unter die Lupe genommen. In Gaststätten gab es auch keine Probleme. Dort ist die Kontaktdatenerfassung kontrolliert worden. Quelle: Frank Scheer