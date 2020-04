36 Notdienst-Fälle am Ostersonnabend

Bordesholm

Den Notdienst bietet die AWR in den eigentlich zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden geschlossenen Recyclinghöfen Altenholz, Eckernförde, Osterrönfeld und in Bordesholm seit Montag an. "Der Service ist für Personen gedacht, die in der vergangenen Zeit umgezogen sind, einen Haushalt auflösen oder aus anderen wichtigen Gründen Dinge entsorgen müssen und sie wegen der Virus-Krise nicht irgendwo abgeben können", so AWR-Koordinatorin Christine Schulte.

Mit der Resonanz von 2100 E-Mails habe man nicht gerechnet. Und beim Großteil der Anfragen handele es sich auch nicht um Notfälle, räumte sie ein.

Illegale Entsorgungen nehmen zu

Man werde aber weiter den Terminwünschen nachkommen, betonte Schulte. Denn ein Grund für den Notdienst war auch: In den vergangenen Wochen haben illegale Entsorgungen in der Natur zugenommen. Vor dem Hof wurde beispielsweise in der Nacht zu Sonnabend ein heruntergekommenes Sofa abgestellt.

36 Termine sind für Ostersonnabend in Bordesholm vergeben worden. Auf den anderen drei Notdiensthöfen wurden die gleiche Anzahl an Terminen vergeben.

AWR-Mitarbeiter kontrolliert an der Zufahrt

Zeitgleich dürfen immer nur drei Personen auf dem Areal an der Kieler Straße anliefern - damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Den Einlass regelt Thorsten Kayser. Bei vorfahrenden Autos schaut der AWR-Mitarbeiter, der einen eigenen Mundnasenschutz trägt, ob sie auf seiner Terminliste stehen.

Immer wieder fahren auch Wagen ohne Termine vor, weil sie Bewegung auf dem Areal beobachtet haben. Eine Anfrage am Sonnabendmorgen war, ob man am gleichen Tag noch Bauschutt bringen kann - alle bekommen von Kayser den Hinweis, dass man sich vorab per E-Mail anmelden müsse.

20 Minuten sind für Anlieferung vorgesehen

Sein Kommentar zu den Anlieferungen: "Der ganz normale Wahnsinn wie vor der Krise." 20 Minuten hat ein Kunde Zeit, die im Kofferraum oder auf einem Anhänger mitgebrachten Dinge in die zugehörigen Metall-, Glas-, Holzcontainer oder anderen Behälter zu werfen.

Zur Galerie 36 Kunden durften am Ostersonnabend auf dem Recyclinghof in Bordesholm entsorgen.

Ein Ehepaar hat Keramiktöpfe, Rattankörbchen, Koffer und anderes entsorgt. "Unser Haus wird in der kommenden Woche von außen gestrichen. Da hätten die vor dem Gebäude deponierten Dinge nur gestört. Sie sind natürlich glücklich über den Notdienst."

Menschen verbringen mehr Zeit zu Hause

Michael Wiesner aus Blumenthal hat seinen Garten aufgeräumt. Holz, etwas Metall, Gartentöpfe liegen auf seinem Anhänger. Mittwoch hat er sich per E-Mail angemeldet, und für Sonnabend einen Termin bekommen.

Die 26-jährigen Luka und Marten betonten, sie seien wegen der Corona-Krise mehr zu Hause und hätten auch viel mehr Zeit. Großreinemachen in der Wohnung war angesagt. "Da ist uns aufgefallen, dass das Sofa schimmelt und die Matratze nicht mehr gut ist." Auch sie haben schnell einen Termin bekommen.

Plexi-Schutzmasken für Mitarbeiter

Im Kassenbereich schützt Mitarbeiterin Annegret Weller eine Pflexiglasscheibe. "Ungewohnt ist es, und heute ist es darunter sehr warm", kommentierte sie die Schutzmaßnahme. Die Kunden können zurzeit auch nur mit der EC-Karte bezahlen. Zusätzlich trägt sie einen helmartigen Gesichtsschutz. "Die haben wir für die Recyclinghöfe angeschafft.

Die Kassenhäuschen sind in der eigenen Repairbar in Borgstedt gebaut worden. Von Montag bis Freitag sind 60 Termine in jedem der vier geöffneten Recyclinghöfe möglich, am Sonnabend wegen der kürzeren Öffnungsdauer nur 36. Bioabfall kann in Bordesholm ohne Termin angeliefert werden.

Weitere Infos zur Notdienst-Regelung und zur Anmeldung unter www.awr.de

