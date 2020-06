Nach der Corona-Infektion einer Erzieherin in einem Kindergarten in Kronshagen sind fast 50 Menschen in Quarantäne. Der Betrieb darf weiterlaufen, doch Eltern sind vorsichtig und wollen die Tests abwarten. Für die meisten Abstriche liegen Ergebnisse vor. Minister Garg warnt vor weiteren Fällen.