Schöne Gesten in schwierigen Zeiten: Nach Infektionen, unter anderem im Umfeld der Kita, war in der vergangenen Woche für Familien in Ottendorf eine Quarantäne angeordnet worden. Um den Kindern die Langeweile zu nehmen, kontaktierten Elternvertreter Künstler – und trafen auf Hilfsbereitschaft.