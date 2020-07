Am neuen Programm der Volkshochschule ist die Corona-Pandemie nicht vorbeigegangen. Auch wenn die Mitarbeiter der VHS versucht haben, das Wort „Corona“ im Programmheft wegzulassen, so gelten besondere Regeln, wenn Besucher in die Bildungseinrichtung kommen. Auch beim Kursangebot hat man reagiert.